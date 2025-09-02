كشف الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، احتراق سيارته الخاصة بشكل مفاجئ أثناء وجوده داخل استوديو التصوير لإتمام تسجيل حلقة برنامجه التلفزيوني، مؤكداً أنه لم يكن بها أحد وحاول عمال الإطفاء إخمادها بشكل سريع.

وشارك أنس بوخش، متابعيه مقطع فيديو لحظة احتراق سيارته الخاصة، وذلك عبر حسابه الشخصي على منصة «إنستغرام»، موضحاً أن الحريق اندلع قبل لحظات قليلة من توجهه إلى السيارة نتيجة خلل تقني أثناء التسجيل أدى إلى تأخّره بشكل غير متوقع.

وأكد أنس بوخش، أنه تردّد في توثيق الحادثة بالبداية، لكنه قرر مشاركته كما يشارك اللحظات السعيدة، لافتًا: «الحريق حصل بشكل غريب وعشوائي وكنت خلصت التصوير وبودع الضيوف، وسمعت حد ينادي بأن سيارة تحترق، حسيت وقتها أنها سيارتي، مشيت بهدوء أشوف المشهد، وفعلاً كانت سيارتي».

وأشار «بوخش» إلى أن تأخّره عن الوصول إلى السيارة كان حظًا، قائلًا: «هذه اللحظات تجعلنا نفكر كم نحن محظوظون، لو لم يحدث الخلل التقني الذي أخّرنا، لكنا في داخل السيارة، ولولا دقائق قليلة إضافية، لكان الوضع مختلفًا تمامًا».

وطمأن أنس بوخش، متابعيه عليه، موضحًا أن حالته الصحية بخير ولا توجد إصابات، موجهًا الشكر لمن تواصلوا معه للاطمئنان، مضيفًا: «الحمد لله أن الحريق وقع في الوقت والمكان المناسبين، كان هناك عمّال في الموقع يمتلكون طفايات حريق، واستخدمنا أكثر من واحدة لو وقعت الحادثة أثناء القيادة أو بالقرب من المنزل، لا أحد يعلم كيف كان سيكون المشهد، الحمد لله نحن بخير وآمنون».