داليا البحيري تنجو من حادث سير بالساحل

تعرضت الفنانة المصرية داليا البحيري لحادث سير على طريق الساحل الشمالي أثناء قيادتها سيارتها، بعدما انفجر إطار السيارة قرب بوابات طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي. وأكدت البحيري عبر حسابها على «إنستغرام» أنها لم تُصب بأي أذى، بينما اقتصرت الخسائر على تلفيات في السيارة.





وكشفت النجمة أن موسم الصيف الجاري كان الأصعب بالنسبة لها، إذ عانت من وعكة صحية شديدة استمرت ثلاثة أسابيع أثرت على مناعتها، قبل أن تنتقل العدوى لزوجها حسن الذي اضطر إلى دخول المستشفى. وأوضحت أنها رغم متاعبها الصحية اضطرت للعودة إلى القاهرة في ارتباط مهم، وهناك واجهت الحادث المفاجئ، مؤكدة أن «العناية الإلهية أنقذتها».

ووجّهت البحيري شكرها لرجال المرور الذين تدخلوا لمساعدتها عقب الحادث، داعية جمهورها إلى الدعاء لها بالشفاء الكامل. ويُذكر أن آخر أعمالها السينمائية كان فيلم «أولاد حريم كريم» الذي شاركت في بطولته إلى جانب مصطفى قمر، بسمة، علا غانم، عمرو عبدالجليل، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.