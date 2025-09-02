من القلب إلى السكتة الدماغية.. كيف يؤثر طولك على صحتك؟

كشفت دراسات حديثة أن الأشخاص قصار القامة، خصوصا من هم في حدود 5 أقدام (152 سم)، أكثر عرضة بنسبة 32% للإصابة بأمراض القلب التاجية مقارنة بمن هم بطول 5 أقدام و6 بوصات (168 سم).

وأوضح الدكتور بيتر فوتينوس، المدير الطبي في «مايل إكسيل»، في تصريحات لصحيفة «ذا صن»، أن كل زيادة بمقدار 2.5 بوصة (6.5 سم) في الطول ترتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 13%، ويرجع ذلك جزئيا إلى اتساع الشرايين وزيادة سعة الرئة لدى الأشخاص الأطول.

ووفقا لمؤسسة القلب البريطانية، ارتفع عدد المصابين بفشل القلب بنسبة 21% منذ 2020، وهو أعلى مستوى مسجل.

كما أشار الدكتور فوتينوس إلى أن الأشخاص قصار القامة أكثر عرضة للسكتات الدماغية أيضا، ومع ذلك، فإن الأشخاص طوال القامة ليسوا بمنأى عن المخاطر، إذ أظهرت دراسة أجرتها جامعة كوين ماري في لندن، شملت بيانات 800 ألف شخص، أن الأشخاص الأطول أكثر عرضة للإصابة بالرجفان الأذيني (اضطراب في نظم القلب)، حيث سجلت المؤسسة 1.62 مليون مصاب بهذا المرض منذ 2020.

وتشير الأبحاث إلى أن الطول يؤثر على معدلات الوفيات، إذ يقلل الطول الزائد من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري من النوع الثاني، لكنه يزيد من مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

وتُعد أمراض القلب التاجية، التي تصيب 2.3 مليون شخص في المملكة المتحدة، أكثر أنواع أمراض القلب شيوعا، وتحدث عندما تضيق الشرايين بسبب تراكم اللويحات الدهنية، ما قد يسبب الذبحة الصدرية أو النوبات القلبية.

وكشف جراح القلب الأمريكي الدكتور جيريمي لندن، عن اختبار منزلي بسيط للكشف عن أعراض أمراض القلب التاجية، يتضمن مراقبة الأعراض مثل ضيق الصدر، الألم، أو ضيق التنفس أثناء النشاط البدني، التي تختفي عند الراحة، مشيرا إلى أن استمرار هذه الأعراض يُعد علامة تحذيرية.