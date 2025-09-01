تحديات تقنية تهدد خطة أستراليا لحظر التواصل للمراهقين

يواجه مشروع الحكومة الأسترالية لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما عقبة تقنية كبرى، بعدما كشف تقرير حكومي أن أنظمة تقدير العمر المعتمدة على الصور الذاتية لا تزال تعاني من فجوات دقة، خصوصا بالنسبة للفئات القريبة من الحد العمري المستهدف.

وبحسب التقرير، فإن دقة التقدير عالية لمن تجاوزوا 19 عاما، لكنها تتراجع بشكل ملحوظ عند المستخدمين ضمن نطاق ثلاث سنوات من عمر 16 عاما، ما يخلق «منطقة رمادية» تهدد بعرقلة تطبيق القرار المقرر في ديسمبر القادم. وبيّن التقرير أن الفتيات المراهقات والأشخاص غير القوقازيين هم الأكثر عرضة للأخطاء، إضافة إلى احتمالية تصل إلى 8.5% لتصنيف بعض المراهقين بشكل خاطئ.

وفي الوقت الذي أكدت وزيرة الاتصالات الأسترالية أنيكا ويلز وجود خيارات عملية تحقق التوازن بين حماية الخصوصية وضبط العمر، شددت خبيرة الإعلام جوستين همفري على أن النظام بحاجة إلى تعزيز جوهري لضمان الجاهزية. وتُلزم القوانين الأسترالية منصات كبرى مثل «إنستغرام» و«يوتيوب» باتخاذ تدابير صارمة لمنع القُصّر من الوصول إلى خدماتها، تحت طائلة غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي.