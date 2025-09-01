اكتشاف طبي يتفوّق على الأسبرين في الوقاية من النوبات القلبية

كشفت دراسة طبية حديثة اكتشاف دواء «كلوبيدوغريل» بديلًا أكثر فعالية من الأسبرين في الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، في نتيجة قد تغير الإرشادات الصحية العالمية.

وقد عُرضت الدراسة في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في مدريد، ونُشرت تفاصيلها في مجلة «لانسيت» الطبية.

وكان يُوصف الأسبرين يوميًا بجرعات منخفضة لملايين الأشخاص لتقليل مخاطر الأزمات القلبية والسكتات الدماغية عن طريق جعل الدم أقل لزوجة، لكن الدراسة الجديدة، التي أجراها فريق دولي من أطباء من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وسويسرا واليابان، أظهرت أن «الكلوبيدوغريل» يتفوق على الأسبرين في الوقاية من الأحداث القلبية والدماغية الخطيرة دون زيادة مخاطر النزيف.

وشملت الدراسة تحليلًا شاملًا لما يقرب من 29 ألف مريض يعانون من مرض الشريان التاجي، وهو الشكل الأكثر شيوعًا لأمراض القلب وسبب رئيسي للوفاة والإعاقة عالميًا، حيث يصيب أكثر من 300 مليون شخص، منهم 2.3 مليون في المملكة المتحدة.

ويحدث هذا المرض عندما تضيق الشرايين التاجية بسبب تراكم المواد الدهنية، مما قد يؤدي إلى آلام الصدر (الذبحة الصدرية) أو النوبات القلبية في حال انسداد الشريان.

وأظهرت الدراسة أن المرضى الذين يتناولون «الكلوبيدوغريل» انخفضت لديهم مخاطر الأحداث القلبية والدماغية الرئيسية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، بنسبة 14% مقارنة بمن يتناولون الأسبرين، دون زيادة في مخاطر النزيف الكبير.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج تنطبق على مجموعة واسعة من المرضى، بما في ذلك أولئك الذين خضعوا لإجراءات مثل تركيب الدعامات أو من يعانون من متلازمة الشريان التاجي الحادة.

وأشار الباحثون في مجلة «لانسيت» إلى أن «الكلوبيدوغريل» يوفر حماية أفضل من الأسبرين لمرضى الشريان التاجي على المدى الطويل، مع توفره على نطاق واسع وتكلفته المنخفضة كدواء عام، مما يدعم إمكانية اعتماده على نطاق واسع في الممارسة السريرية.

وأكد البروفيسور براين ويليامز، كبير المسؤولين العلميين والطبيين في مؤسسة القلب البريطانية، أن هذه النتائج قد تؤثر على الأدوية التي يصفها الأطباء للوقاية من المشكلات القلبية المستقبلية.

وتدعو الدراسة إلى إعادة النظر في الإرشادات العلاجية العالمية، مع الحاجة إلى مزيد من الأبحاث حول فعالية تكلفة الكلوبيدوغريل لدعم تغييرات معايير العلاج.