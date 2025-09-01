رئيس أركان القوات البحرية الملكية يلتقي قائد البحرية المصرية

أجرى رئيس أركان القوات البحرية الملكية بالمملكة العربية السعودية الفريق الركن بحرى محمد بن عبدالرحمن الغريبى، زيارة رسمية لقيادة القوات البحرية المصرية بالإسكندرية، التقى فيها قائد القوات البحرية المصرية اللواء بحري محمود عادل فوزى.

وتناول اللقاء مناقشة أوجه تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والقوات البحرية الملكية السعودية، كما تم عقد جلسة مباحثات مشتركة لبحث سبل نقل وتبادل الخبرات بين الجانبين، وتوقيع بروتوكول تعاون لدعم جهود الأمن البحري.

وفى سياق متصل قام قائد القوات البحرية المصرية ورئيس أركان القوات البحرية الملكية بزيارة إلى شركة ترسانة الإسكندرية، والمرور على عدد من الوحدات البحرية للتعرف على أحدث منظومات التسليح التي شهدتها القوات البحرية في الآونة الأخيرة، كما تمّت زيارة الكلية البحرية لمتابعة كيفية الإعداد والتأهيل للطلبة وفقاً لأحدث النظم التعليمية.

وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية أن هذا اللقاء يأتي في حرص القوات المسلحة المصرية على تعزيز أواصر التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتعتبر القوات البحرية المصرية والسعودية من أقوى الأساطيل البحرية في المنطقة، إذ تلعب دورًا حيويًا في حماية الممرات المائية الاستراتيجية، مثل البحر الأحمر والخليج العربي، اللذين يعدان شرايين حيويين للتجارة العالمية والأمن الإقليمي.

وتتمتع القوات البحرية الملكية السعودية بقدرات متقدمة، إذ تضم أسطولين رئيسيين: الأسطول الشرقي في الخليج العربي، والأسطول الغربي في البحر الأحمر، وتشمل وحدات قتالية، دعماً لوجستيًا، طيرانًا بحريًا، ومشاة بحرية.

من جانبها، شهدت القوات البحرية المصرية تحديثًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، مع إدخال منظومات تسليح متطورة، مثل الفرقاطات والغواصات، وتطوير ترسانة الإسكندرية لتصنيع وصيانة الوحدات البحرية.



