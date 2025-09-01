لقي 5 باكستانيين مصرعهم، اليوم الإثنين، في حادثة تحطم مروحية عسكرية تابعة للجيش الباكستاني، في بلدة تشيلاس في مقاطعة ديامر بإقليم جيلجيت-بلتستان، أسفرت عن مقتل جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها، وهم طياران وثلاثة من أفراد الطاقم الفني.

ووفقًا للسلطات الباكستانية وقعت الحادثة أثناء محاولة المروحية، من طراز مي-17، إجراء هبوط اختباري على مهبط مقترح حديثًا في قرية هودور بوادي ثور، لكن المروحية عانت من عطل فني أثناء محاولة الهبوط، وفقاً لما أفاد المتحدث باسم حكومة جيلجيت-بلتستان، فيض الله فراق.

وتسببت الحادثة في اندلاع حريق في حطام المروحية، ما استدعى تدخل فرق الإنقاذ والشرطة على الفور للسيطرة على النيران وتأمين الموقع، وأكد المسؤول الأمني في ديامر، عبدالحميد، وقوع خمس وفيات، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لتحديد السبب الدقيق للحادثة.

وهرع إلى موقع الحادثة قائد قوات الحدود الشمالية، ومدير كشافة جيلجيت-بلتستان، ومفوض ديامر، إلى جانب عدد كبير من السكان المحليين، لدعم جهود الإنقاذ، وأمر رئيس وزراء جيلجيت-بلتستان، حاجي غلبار خان، بفرض حالة الطوارئ في مستشفى تشيلاس، مع توجيه الأطقم الطبية بالبقاء في حالة تأهب لتقديم الدعم اللازم.

ويعد إقليم جيلجيت-بلتستان، الواقع في شمال باكستان على الحدود مع الصين والهند وأفغانستان، منطقة استراتيجية ذات تضاريس جبلية وعرة، ما يجعل التنقل الجوي، خصوصاً عبر المروحيات، وسيلة حيوية للنقل والإغاثة، وتُستخدم مروحيات مي-17، وهي من تصنيع روسي، بشكل واسع في باكستان لأغراض عسكرية ومدنية، بما في ذلك عمليات الإغاثة في المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية.

وتأتي هذه الحادثة بعد أسابيع فقط من تحطم مروحية أخرى من طراز مي-17 تابعة لحكومة إقليم خيبر بختونخوا، كانت تقوم بمهمة إغاثة من الفيضانات، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص أيضًا، كما شهد إقليم جيلجيت-بلتستان حوادث سابقة، أبرزها تحطم مروحية مي-17 في عام 2015 في وادي نالتار، أودى بحياة ثمانية أشخاص، بينهم سفراء النرويج والفلبين.