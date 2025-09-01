اصطدام مروّع في سماء أمريكا.. قتيل و3 جرحى بعد تحطم طائرتين

لقي شخص مصرعه وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح أمس (الأحد) جراء تصادم طائرتين صغيرتين في الجو أثناء محاولتهما الهبوط في مطار بلدية فورت مورغان بولاية كولورادو الأمريكية، وفقاً لما أعلنته إدارة الطيران الفيدرالية (FAA).

وقعت الحادثة نحو الساعة 10:44 صباحاً بالتوقيت المحلي، عندما كانت طائرتان – من طراز Cessna 172 وExtra EA300 – تقتربان من مدرج المطار، قبل أن تصطدما في الجو وتسقط إحداهما وتحترق فوراً، بحسب مكتب شريف مقاطعة مورغان.

وأفادت السلطات بأن الطائرة الأولى كانت في مرحلة الهبوط النهائي حين اصطدمت بها الثانية، وكان على متن كل منهما شخصان.

وهرع رجال الشرطة والإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادثة، حيث تلقى اثنان من ركاب الطائرة «سيسنا» العلاج في الموقع من إصابات طفيفة، بينما نُقل راكب ثالث من الطائرة الأخرى إلى مستشفى محلي. أما الراكب الرابع فقد فارق الحياة في موقع الحادثة، بحسب مكتب الطب الشرعي في المقاطعة.

وأطلقت كل من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) والمجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) تحقيقًا رسميًا لتحديد ملابسات الحادثة وأسبابها، فيما لم تُكشف بعد هويات الضحايا انتظاراً لاستكمال التحقيقات.

وفي بيان رسمي، قدم مكتب الشريف تعازيه لأسرة الضحية، وشكر جميع الجهات التي شاركت في الاستجابة، إلى جانب المواطنين الذين حاولوا إخماد الحريق قبل وصول فرق الطوارئ.