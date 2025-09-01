حرقت طفلها وألقت جثته في القمامة قبل ذهابها إلى السوق !

في جريمة أثارت صدمة واسعة في الشارع التركي، عُثر في حي أورطاكوي في إسطنبول على جثة رضيع حديث الولادة داخل حاوية قمامة، في واقعة مروعة تكشفت تفاصيلها تدريجياً وسط حالة من الغضب الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت الحادثة عندما اكتشف عمال النظافة، خلال جولتهم الصباحية في شارع «تشيفيرمجي»، صندوقًا صغيرًا في إحدى الحاويات أمام مبنى مهجور، ليتبين لاحقًا أنه يحتوي على جثة طفل حديث الولادة. وعلى الفور، أُبلغت الشرطة التي وصلت إلى المكان برفقة فرق الإسعاف، وتم التأكد من وفاة الرضيع.

ووفقاً للتقارير الأولية، فقد عُثر على الحبل السري مقطوعاً حديثاً، إضافة إلى آثار حروق وجروح قطعية على جسد الطفل، ما رجّح فرضية تعرضه للعنف فور ولادته. ونُقلت الجثة إلى معهد الطب الشرعي لتحديد السبب الدقيق للوفاة.

وقادت تحقيقات الشرطة إلى تحديد هوية المشتبه بها، وهي سيدة تركية تبلغ من العمر 39 عاماً وتدعى «إي. أ»، أم لثلاثة أطفال آخرين. وقد تبين أنها وضعت الطفل في المنزل دون رعاية طبية، ثم لفته في صندوق وألقته داخل حاوية القمامة، قبل أن تغادر المكان إلى متجر قريب لمتابعة التسوق وكأن شيئاً لم يحدث.

وألقت الجهات الأمنية التركية القبض على الأم وبدأت باستجوابها، بينما يركز المحققون على أداة حادة يُعتقد أنها استُخدمت خلال الولادة وقد تكون تسببت في جروح قاتلة للرضيع.

ولا تزال السلطات بانتظار نتائج تقرير الطب الشرعي لتأكيد سبب الوفاة، في وقت تتوسع فيه التحقيقات لمعرفة ما إذا كانت هناك أطراف أخرى متورطة، وما هي الدوافع النفسية والاجتماعية الكامنة وراء الجريمة.