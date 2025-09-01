باريس: مجوهرات بقيمة 11.7 مليون دولار مخبئة في جوارب تونسيين

أعلنت النيابة العامة الفرنسية توقيف رجل وفتى من أصول تونسية في محطة قطارات غار دو ليون بباريس، بعد العثور على مجوهرات وساعات فاخرة تقدر قيمتها بنحو 10 ملايين يورو (11.7 مليون دولار) مخبأة بطرق مبتكرة، أبرزها وضعها في جوارب وملابس داخلية.

ووفقاً لصحيفة ذا ناشيونال نيوز، فقد جاءت عملية التوقيف خلال تفتيش روتيني للشرطة، بعد وصول الإثنين من مدينة ليون. وشملت المضبوطات عقداً بقيمة 5 ملايين يورو، وأقراطاَ بمليوني يورو، إضافة إلى خاتم بقيمة مليون يورو وساعة رولكس، كما تم العثور على آلة قطع في حقيبة سفر أحدهما.

وأفادت النيابة أن القضية أُحيلت إلى وحدة الجرائم الخطيرة للتحقيق في احتمال أن يكون الموقوفان يخفيان مقتنيات من عمليات سرقة. ومن المقرر أن يبدأ التحقيق القضائي اليوم (الإثنين).

وتأتي هذه الحادثة بعد ثلاثة أشهر من انتهاء محاكمة واحدة من أبرز سرقات المجوهرات في فرنسا، التي استهدفت النجمة الأمريكية كيم كارداشيان عام 2016، إذ سُلبت مجوهرات بقيمة 6 ملايين دولار من غرفتها في فندق باريسي، قبل أن تُعلن مسامحتها لأحد المجرمين خلال جلسة استماع مؤثرة. كما شهدت فرنسا سرقات مماثلة استهدفت سائحات بريطانيات في سان تروبيه، شملت حقائب بيركين ومجوهرات ونقوداً بقيمة مليون يورو.