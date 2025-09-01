سائح أرجنتيني يُشهر إسلامه بالغردقة في يوم ميلاده الـ 65

في لحظة مليئة بالروحانية والإيمان، شهد مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، إحدى أهم المعالم الدينية والسياحية بمحافظة البحر الأحمر، إعلان سائح أرجنتيني يُدعى «ألبرت»، يبلغ من العمر 65 عامًا، اعتناقه الإسلام.

هذا الحدث المؤثر، الذي تزامن مع يوم ميلاده الخامس والستين، جذب انتباه العشرات من المصلين الذين ملأت وجوههم الفرحة والدعاء، فيما علت أصوات التكبيرات والتهليل في جنبات المسجد.

واختار «ألبرت»، الذي أصبح يُعرف الآن باسم «محمد»، مسجد الميناء الكبير ليكون مسرحًا لبداية رحلته الإيمانية الجديدة.

وقد حضر الحدث عدد من المصلين والزوار، الذين شاركوا في تهنئة «محمد» على قراره، مما أضفى جوًا من البهجة والتآخي.

وبحسب إمام وخطيب مسجد الميناء الشيخ حسام محمود، فإن قرار «ألبرت» جاء بعد فترة من التأمل والتعرف على تعاليم الإسلام، حيث تأثر بالسماحة والقيم الروحية التي يحملها الدين، مشيرًا إلى أن السائح الأرجنتيني «ألبرت» تلقى شرحًا وافيًا عن أركان الإسلام ومبادئه قبل نطقه بالشهادتين، في خطوة أكدت رغبته الصادقة في الانضمام إلى الدين الإسلامي.

يُعتبر مسجد الميناء الكبير وجهة رئيسية للسياح الأجانب الذين يزورون الغردقة، حيث يستقبل يوميًا مئات الزوار من جنسيات مختلفة، خصوصا من أوروبا، وتم افتتاحه عام 2012 ويمتد على مساحة 8 آلاف متر مربع، ويتسع لأكثر من 7 آلاف مصلٍ ويتميز بتصميمه المعماري الإسلامي الفريد الذي يجذب السياح من مختلف أنحاء العالم.

ويوفر المسجد مكتبة ثقافية إسلامية تحتوي على كتب ومواد تعليمية بمختلف اللغات، مثل الإنجليزية والألمانية والروسية، مما يسهم في نشر الوعي بالإسلام وتعاليمه.

كما شهد المسجد على مر السنوات إشهار إسلام العديد من الأجانب، حيث سجل إحصاء سابق عام 2017 إشهار إسلام 81 أجنبيًا، آخرهم مهندس أمريكي يُدعى «كورت فلور».