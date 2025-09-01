علماء يطورون أصنافا من القمح قادرة على إنتاج سماد طبيعي

تمكن علماء من جامعة كاليفورنيا في ديفيس الأمريكية من تطوير أصناف جديدة من القمح قادرة على إنتاج السماد الطبيعي بشكل ذاتي، مما يفتح الطريق أمام الحد من تلوث الهواء والمياه على مستوى العالم.

وأوضحت الجامعة في بيان لها اليوم أن الباحثين استخدموا تقنيات التعديل الوراثي لتحفيز النباتات على إنتاج كميات إضافية من مواد كيميائية معينة، التي تتفاعل مع التربة لتكوين السماد الطبيعي.

وأشار البيان إلى أن هذا الابتكار يمكن أن يساهم في تقليص التكاليف التي يتحملها المزارعون، بالإضافة إلى تقليص الآثار السلبية على البيئة الناجمة عن التلوث بالنيتروجين.

وفي هذا السياق قال إدواردو بلوموالد، أستاذ في قسم علوم النبات بالجامعة: إن هذا الاكتشاف قد يسهم بشكل كبير في ضمان الأمن الغذائي، من خلال زيادة الإنتاجية في المزارع الصغيرة، خصوصا في مناطق مثل إفريقيا، التي تعاني من تحديات كبيرة في هذا المجال.

يذكر أن إنتاج القمح يستخدم نحو 18 % من إجمالي الأسمدة النيتروجينية المنتجة عالميا، بينما تمتص النباتات ما بين 35-50 % فقط من النيتروجين، وينتهي المطاف بالباقي في المسطحات المائية والغلاف الجوي، ما يسبب أضرارا بيئية كبيرة.