زلزال بقوة 6 درجات يضرب أفغانستان

ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جنوب شرق أفغانستان.

وذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا قوته ست درجات هز منطقة جنوب شرق أفغانستان اليوم.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وتتعرض أفغانستان للزلازل بشكل متكرر، خصوصا في منطقة «هندو كوش» الواقعة قرب نقطة التقاء الصفيحتين التكتونيتين الأوراسية والهندية، وكانت سلسلة من الزلازل بقوة تصل إلى 6.3 درجة على مقياس ريختر قد ضربت إقليم هيرات في غرب أفغانستان خلال أكتوبر 2023.