زيادة الوزن تفيد كبار السن

كشفت دراسة طبية، أن زيادة الوزن بدرجة معتدلة قد تحمل فوائد صحية غير متوقعة لكبار السن، إذ تمنحهم طاقة احتياطية تساعدهم على مواجهة الأمراض وضعف الشهية. وبحسب ما أوردته صحيفة 24ae، نقلًا عن موقع «ستادي فايندز»، فإن الزيادة البسيطة في مؤشر كتلة الجسم ترتبط بانخفاض مخاطر السقوط والكسور الناتجة عن هشاشة العظام، كما قد توفر حماية ضد فقدان الوزن المفاجئ المرتبط بالشيخوخة. وأكد الباحثون، أن السمنة المفرطة لا تزال تشكل خطرًا صحيًا كبيرًا، لكن زيادة الوزن الطفيفة لدى المسنين قد تكون عاملًا إيجابيًا في بعض الحالات. وتشير النتائج إلى أن الجسم يحتفظ بقدرة أعلى على مواجهة الإجهاد البدني حين يتوفر مخزون طاقة إضافية، خصوصًا في ظل الأمراض المزمنة. الدراسة أبرزت أيضًا أهمية التوازن الغذائي واللياقة البدنية، مع التحذير من الإفراط الذي يقود إلى مشكلات قلبية واستقلابية. ويُعد هذا الاكتشاف إضافة لافتة للنقاش العلمي حول الصحة المثلى في المراحل المتقدمة من العمر.