أدوية إنقاص الوزن تقلل مخاطر دخول مرضى القلب المستشفيات 58%

كشفت دراسة حديثة وصفتها صحيفة «الغارديان» بأنها الأكبر من نوعها، وعُرضت في أضخم مؤتمر عالمي للقلب بمدريد، أن أدوية إنقاص الوزن من فئة «GLP-1 agonists» تقلل بنسبة تصل إلى 58% من مخاطر دخول مرضى القلب المستشفيات أو الوفاة المبكرة.

وبحسب الدراسة، التي أجراها باحثون من شبكة «ماس جنرال بريغهام» في بوسطن، ونُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (JAMA)، فإن هذه الأدوية التي طُورت أصلا لعلاج السكري، تحاكي هرمون«GLP-1» الذي يعزز الشعور بالشبع، وأظهرت فوائد كبيرة لمرضى القلب.

وشملت الدراسة تحليل بيانات أكثر من 90 ألف مريض بفشل القلب المصابين بالسمنة وداء السكري من النوع الثاني، كما ركزت على مرضى فشل القلب مع الكسر القذفي المحفوظ (HFpEF)، وهو النوع الأكثر شيوعا.

وأظهرت النتائج أن عقار «سيماغلوتيد» قلل من احتمالية الدخول للمستشفى أو الوفاة المبكرة بنسبة 42%، بينما حقق عقار «تيرزيباتيد» انخفاضا بنسبة 58% مقارنة بالعلاج الوهمي، فيما تؤثر حالات فشل القلب على أكثر من 60 مليون شخص عالميا.

وتشير الدراسة إلى أن هذه الأدوية قد تُحدث ثورة في علاج فشل القلب، خصوصا مع محدودية الخيارات العلاجية الحالية.

وقال الدكتور نيلز كروغر، المؤلف الرئيسي للدراسة: «هذه الأدوية قد توفر خيارا علاجيا حيويا لمرضى فشل القلب المصابين بالسمنة والسكري».

وأضاف الدكتور كارلوس أغيار، نائب رئيس الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، أن النتائج تُظهر فوائد واضحة لهذه الأدوية، ليس فقط في إنقاص الوزن بل في تقليل معدلات الوفاة والاستشفاء.

وأكدت الدكتورة سونيا بابو نارايان من مؤسسة القلب البريطانية أهمية توفير هذه العلاجات لمرضى فشل القلب المؤهلين.

وتدعم هذه النتائج أدلة سابقة تشير إلى أن «سيماغلوتيد» يقلل من مخاطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة 20%، بغض النظر عن الوزن الأولي أو كمية الوزن المفقود، ومع ذلك هناك حاجة لمزيد من الأدلة قبل تعميم استخدام هذه الأدوية لتقليل المخاطر الصحية لمرضى القلب.