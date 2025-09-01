الذكاء الاصطناعي يُحدث ثورة في تشخيص القلب في ربع دقيقة

طوّر باحثون في كلية إمبريال لندن ومؤسسة الرعاية الصحية التابعة للنظام الصحي الوطني البريطاني (NHS)، سماعة طبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على تشخيص ثلاثة أمراض قلبية؛ فشل القلب، وأمراض صمامات القلب، واضطراب نظم القلب، في غضون 15 ثانية فقط.

هذه السماعة، التي طورتها شركة «إيكو هيلث» الأمريكية، تُعد ترقية ثورية للسماعة التقليدية التي استُخدمت لأكثر من قرنين، حيث تم عرض تفاصيل هذا الاختراق في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب في مدريد، أكبر مؤتمر عالمي للقلب.





وبحسب صحيفة «الغارديان» تُحلل السماعة الذكية الفروق الدقيقة في ضربات القلب وتدفق الدم التي لا يمكن للأذن البشرية اكتشافها، مع إجراء تخطيط قلب كهربائي (ECG) في الوقت ذاته، ويتم إرسال البيانات إلى السحابة الإلكترونية لتحليلها بواسطة خوارزميات ذكاء اصطناعي تكتشف المشكلات القلبية الدقيقة.

وأظهرت دراسة شملت حوالى 12 ألف مريض من 200 عيادة طب عام في المملكة المتحدة أن المرضى الذين خضعوا لفحص السماعة الذكية كانوا أكثر عرضة بمرتين لتشخيص فشل القلب، وثلاث مرات لتشخيص الرجفان الأذيني (اضطراب نظم القلب)، ومرتين تقريبا لتشخيص أمراض صمامات القلب مقارنة بالمرضى الذين لم يستخدموا الجهاز، كما أن هذه النتائج تعزز التشخيص المبكر مما يتيح علاجا أسرع قبل تفاقم الحالة.

الجهاز بحجم بطاقة اللعب، يُوضع على صدر المريض لتسجيل تخطيط القلب وصوت تدفق الدم، ثم يرسل النتائج إلى هاتف ذكي لعرضها فورا.

ويحذر الباحثون من أن الجهاز قد يعطي نتائج إيجابية خاطئة في بعض الحالات، لذا يُوصى باستخدامه فقط للمرضى الذين تظهر عليهم أعراض مثل ضيق التنفس أو الإرهاق، وليس للفحص الروتيني للأصحاء.

وقال الدكتور باتريك باشتيغر من كلية إمبريال: «هذا الجهاز يُحدث ثورة في تصميم السماعة الطبية التي لم تتغير منذ 200 عام»، بينما أضاف الدكتور ميهير كيلشيكر: «معظم مرضى فشل القلب يُشخصون في الطوارئ، لكن هذه السماعة تمكّن الأطباء العامين من اكتشاف المشكلات مبكرا»، فيما أكدت الدكتورة سونيا بابو-نارايان من مؤسسة القلب البريطانية أن التشخيص المبكر يساعد المرضى على العيش لفترة أطول بحياة أفضل.