بعد اشتعال محركها في الجو.. طائرة هندية تنجو من كارثة محققة

نجت طائرة هندية تابعة لشركة «أير إنديا» من كارثة محققة في السماء، بعد اشتعال النيران في المحرك الأيمن للطائرة عقب إقلاعها من مطار دلهي متجهة إلى إندور، لكنها اضطرت للعودة مرة بفضل مهارة طاقهما.

وبعد إقلاع الرحلة AI2913 من مطار دلهي اضطرت للعودة بعد أن تلقى طاقم القيادة إنذارا بحريق في المحرك الأيمن بعد حوالى 30 دقيقة من الإقلاع، بعدما اتبع الطاقم الإجراءات القياسية، إذ أوقف المحرك المعني وطلب إذنا من مراقبة الحركة الجوية للهبوط الطارئ.





وأكدت الخطوط الجوية الهندية «أير إنديا» أن الطائرة التي كانت الطائرة الهندية تحمل على متنها أكثر من 90 شخصا، خضعت لفحص شامل، وتم نقل الركاب إلى طائرة بديلة لاستكمال رحلتهم.

وأشارت الشركة إلى أن سلامة الركاب والطاقم هي الأولوية القصوى، معربة عن أسفها للإزعاج الناتج عن الحادث، في حين بدأت هيئة الطيران المدني التحقيق لتحديد ما إذا كان الإنذار ناتجا عن حريق فعلي أو خلل فني في نظام الإنذار.

وشهدت شركة «أير إنديا»، الناقلة الوطنية الهندية المملوكة لمجموعة تاتا، سلسلة من الحوادث الفنية في الفترة الأخيرة، ما أثار مخاوف بشأن سلامة أسطولها، إذ تأتي هذه الواقعة في سياق متكرر لمشاكل تقنية واجهتها الشركة، حيث سُجلت حوادث مماثلة في يناير ويوليو 2025، بما في ذلك حريق في وحدة الطاقة الإضافية لطائرة قادمة من هونغ كونغ، وحادثة أخرى لتوقف محرك طائرة متجهة من بنغالور إلى دلهي.

وقد أدت هذه الحوادث إلى زيادة التدقيق من قبل المديرية العامة للطيران المدني الهندي بشأن إجراءات الصيانة وسلامة الطائرات، كما أثارت مخاوف الركاب، خصوصا بعد حادث تحطم طائرة في أحمد آباد في يونيو 2025، ما زاد من القلق العام حول سلامة الطيران في الهند.