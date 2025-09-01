أزمة تطعيمات تهدد أطفال بريطانيا.. وفاة رضيع بسبب السعال الديكي

سجلت المملكة المتحدة أول وفاة لرضيع بسبب السعال الديكي (البورديتيلة) هذا العام، في الفترة بين مارس ويونيو 2025، وفقا لوكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA).

الرضيع، الذي يُعتقد أنه دون سن السنة، كانت والدته لم تتلقَّ التطعيم ضد هذا المرض شديد العدوى الذي يصيب الرئتين والممرات الهوائية، وتأتي هذه الوفاة في وقت انخفضت معدلات التطعيم بين الأطفال والنساء الحوامل إلى أدنى مستوياتها منذ 15 عاما.

السعال الديكي يُشكل خطرا كبيرا على الرضع، حيث هم الأكثر عرضة للمضاعفات الشديدة أو الوفاة، كما تُعد هذه الوفاة امتدادا لسلسلة من الحوادث المأساوية، إذ توفي طفل بسبب الحصبة الشهر الماضي في مستشفى ألدر هاي للأطفال في ليفربول، و11 طفلا في إنجلترا العام الماضي بسبب تفشي السعال الديكي.

وأكدت الدكتورة غاياتري أميرثالينغام، نائبة مدير UKHSA، أن هذه الوفاة تُذكّر بالخطورة البالغة للسعال الديكي على الرضع الصغار، معربة عن تعازيها للعائلة المنكوبة.

وحذرت الوكالة من أن معدلات تطعيم الأطفال في المدارس الابتدائية وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 15 عاما، إذ لا يتمتع حوالى واحد من كل خمسة أطفال يبدأون المدرسة هذا العام بالحماية الكاملة ضد أمراض مثل السعال الديكي، شلل الأطفال، الكزاز، والدفتيريا، وهذا الأمر يضع المملكة المتحدة دون عتبة منظمة الصحة العالمية البالغة 95% لتحقيق المناعة الجماعية.

وبلغت نسبة تطعيم الأطفال بعمر خمس سنوات ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) 83.7% فقط، بينما وصلت نسبة التطعيم باللقاح الرباعي (الذي يحمي من السعال الديكي وشلل الأطفال والكزاز والدفتيريا) إلى 81.4% بين الأطفال في سن الخامسة.

ومن المقرر أن يبدأ النظام الصحي الوطني (NHS) العام القادم بتطعيم جميع الأطفال ضد جدري الماء مع لقاح MMR في لقاح جديد رباعي (MMRV).

وانخفضت معدلات تطعيم النساء الحوامل ضد السعال الديكي من ذروتها عند 76% في 2016 إلى 59% في مارس 2024، لكنها تحسنت إلى 73% بعد وفيات العام الماضي.

وشددت أميرثالينغام على أهمية تطعيم الحوامل بين الأسبوعين 20 و32 من الحمل لنقل الحماية إلى الجنين، مما يحمي الرضيع منذ الولادة، كما دعت النساء الحوامل اللاتي لم يُعرض عليهن اللقاح بعد بلوغهن الأسبوع الـ20 إلى التواصل مع طبيبهن أو القابلة للحصول عليه.