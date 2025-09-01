أرض الهندوكوش ترتجف مجدداً.. زلزال يضرب شرق أفغانستان

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر جنوب شرق أفغانستان أمس (الأحد)، على عمق 10 كيلومترات، وكان مركزه على بعد 27 كيلومترا شمال شرق مدينة جلال آباد، بالقرب من مدينة أسد آباد في إقليم كونار، وفقا لمركز الأبحاث الجيولوجية الألماني وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وشعر بالهزات سكان مناطق واسعة في شرق أفغانستان، بما في ذلك العاصمة كابول، وامتدت التأثيرات إلى مناطق عبر الحدود في باكستان وشمال الهند، حيث أبلغ سكان دلهي عن هزات خفيفة.

ولم تُبلغ السلطات الأفغانية أو وسائل الإعلام عن خسائر بشرية أو أضرار مادية فورية حتى ساعة متأخرة من مساء أمس، لكن فرق الطوارئ في إقليم ننغرهار بدأت عمليات تقييم للوضع، وسط مخاوف من هزات ارتدادية محتملة.

ويأتي الزلزال في وقت تواجه أفغانستان تحديات إنسانية معقدة، حيث تُعيق البنية التحتية الضعيفة ونقص الموارد الاستجابة السريعة للكوارث، ودعا نشطاء على منصة «إكس» إلى تعزيز الاستعدادات لمواجهة الزلازل في المناطق الريفية، مشيرين إلى أن المنازل الطينية تزيد من مخاطر الخسائر البشرية في مثل هذه الأحداث.

وتُعد أفغانستان واحدة من المناطق الأكثر عرضة للزلازل في العالم بسبب موقعها الجغرافي ضمن منطقة تصادم الصفائح التكتونية الهندية والأوراسية، التي شكلت جبال الهيمالايا وتتسبب في نشاط زلزالي متكرر، خصوصا في منطقة الهندوكوش.

وخلال السنوات الأخيرة، شهدت أفغانستان زلازل مدمرة، منها زلزال بقوة 6.1 درجة في يونيو 2022 في إقليم باكتيكا، أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص وتدمير 10000 منزل، وزلزال بقوة 6.3 درجة في أكتوبر 2023 في إقليم هرات، تسبب في وفاة أكثر من 2000 شخص وإصابة 9000 آخرين، مع تدمير مئات المنازل الطينية.

ويعكس هذا النشاط هشاشة المنطقة جيولوجيا، حيث تتسبب الصفائح التكتونية في هزات متكررة، غالبا ما تكون مدمرة بسبب ضعف البنية التحتية والمنازل الطينية المنتشرة في المناطق الريفية.