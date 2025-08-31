أُطلق سراح العاملة الإنسانية الإيرلندية جينا هيراتي وسبعة من رفاقها، بينهم طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، بعد قرابة شهر من اختطافهم من دار أيتام في هايتي، وفق ما نقلته صحيفة الغارديان.

هيراتي، التي تعيش في هايتي منذ أكثر من ثلاثة عقود، تدير دار الأيتام «إخوتنا وأخواتنا الصغار» بمنطقة كينسكوف قرب العاصمة بورت أو برنس، حيث تؤوي نحو 270 طفلا، بينهم 50 من ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد تم اختطافها مع آخرين فجر الثالث من أغسطس الجاري، بعد أن اقتحم مسلحون المبنى عبر جدار خارجي.

السلطات الإيرلندية أعربت عن ارتياحها العميق للإفراج، ووصف نائب رئيس الوزراء سيمون هاريس هيراتي بأنها «إنسانة كرّست حياتها لدعم الفئات الأكثر ضعفًا»، مشيدًا بصمود عائلتها خلال فترة الاختطاف.

عملية الإفراج جاءت بعد جهود دبلوماسية مكثفة شاركت فيها الحكومة الإيرلندية، والسلطات الهايتية، وشركاء دوليون من بينهم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتحدثت تقارير عن احتمال وقوف عصابة «فيف أنسانم» وراء الحادث، في ظل تدهور الوضع الأمني في البلاد منذ سيطرة الجماعات المسلحة على أجزاء واسعة من العاصمة، ما تسبب في نزوح أكثر من 1.3 مليون شخص وارتفاع خطير في معدلات الخطف والعنف.