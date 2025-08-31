«تيك توك»: إطلاق ميزة الرسائل الصوتية ومشاركة الصور إلى المحادثات الخاصة

أطلقت منصة تيك توك مزايا جديدة في خدمة الرسائل المباشرة (DMs)، تتيح للمستخدمين إرسال رسائل صوتية تصل مدتها إلى 60 ثانية، إضافة إلى إمكانية مشاركة ما يصل إلى تسع صور أو مقاطع فيديو في المحادثات الفردية والجماعية.

وتسعى تيك توك من خلال هذه التحديثات إلى توسيع دورها من مجرد منصة ترفيهية إلى مساحة للتواصل اليومي بين المستخدمين، بما يجعل تجربتها أقرب إلى تطبيقات المراسلة الشهيرة مثل واتساب وإنستغرام و iMessage.

وبحسب الشركة، فإنه يمكن للمستخدمين التقاط الصور أو مقاطع الفيديو مباشرةً عبر الكاميرا أو اختيار محتوى من ألبوم الهاتف وتحريره قبل الإرسال.

ووضعت تيك توك قيودًا لأغراض السلامة، إذ لا يمكن للمستخدم إرسال صورة أو فيديو كأول رسالة عند بدء محادثة جديدة، كما تعرض المنصة إشعارات لحماية الخصوصية قبل مشاركة أي محتوى شخصي.

وأوضحت المنصة أن الرسائل المباشرة تظل غير متاحة لمن هم دون سن 16 عامًا، في حين أُضيفت آليات حماية إضافية للمستخدمين بين 16 و 18 عامًا، منها أنظمة تلقائية لرصد الصور غير اللائقة وحجبها، حتى لا تصل إلى الطرف الآخر مطلقًا. وأما المستخدمون البالغون فوق 18 عامًا، فسيمكنهم تفعيل هذه الميزة من إعدادات التطبيق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير قدرات تيك توك في مجال المراسلة، بعد أن أطلقت العام الماضي ميزة المحادثات الجماعية التي تتيح التواصل مع ما يصل إلى 32 شخصًا، وأتبعتها حديثًا بميزة غرف الدردشة الخاصة بالمبدعين لتعزيز التفاعل بين صناع المحتوى ومتابعيهم.

وأكدت الشركة أن المزايا الجديدة ستبدأ بالوصول إلى المستخدمين حول العالم تدريجيًا خلال الأسابيع القادمة.