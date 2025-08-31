3 أطفال داخل سيارة مسروقة خلال مطاردة أمريكية شرسة

في حادثة مروعة كادت أن تنتهي بكارثة، أوقفت شرطة لوس أنجلوس لص سيارات بعد مطاردة عنيفة انتهت بتحطم مركبته في مدينة ماليبو. وما جعل الحادثة أكثر خطورة هو اكتشاف وجود ثلاثة أطفال صغار داخل السيارة المسروقة، كانوا قد تُركوا في المقعد الخلفي دون علم السارق.

ووفقاً لشبكة ABC News، بدأت تفاصيل الحادثة عندما تم إبلاغ الشرطة عن سرقة سيارة في منطقة مكتظة بلوس أنجلوس، وعندما رصدت فرق الشرطة السيارة، حاول السائق الفرار، مما أدى إلى مطاردة عالية السرعة عبر الطرقات الرئيسية. ومع تزايد خطورة الموقف، قامت الشرطة بتنسيق جهودها لإنهاء المطاردة بأقل الأضرار الممكنة.

وانتهى المطاف بالسارق إلى اصطدام السيارة بشكل عنيف في منطقة ماليبو. وفور وقوع الحادثة، هرع الضباط إلى السيارة وتمكنوا من القبض على المشتبه به، ليُفاجأوا بوجود الأطفال الثلاثة سالمين. وقد تم التأكد من سلامتهم ونقلهم إلى مكان آمن على الفور، فيما تم نقل المشتبه به إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل توجيه التهم إليه.