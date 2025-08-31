دراسة: أدوية إنقاص الوزن تخفّض خطر الموت المبكر لمرضى القلب

في تطور طبي قد يُغيّر قواعد علاج أمراض القلب، كشفت دراسة حديثة أن أدوية إنقاص الوزن يمكن أن تقلل خطر الوفاة المبكرة لدى المرضى الذين يعانون من قصور في القلب إلى النصف. وتُعد هذه النتائج بمثابة تأكيد إضافي على الفوائد المتعددة لهذه الأدوية، التي تجاوزت في تأثيرها مجرد مساعدة الأشخاص على فقدان الوزن.

الدراسة التي أجريت على مجموعة من المرضى المصابين بأمراض القلب والسمنة أو زيادة الوزن، ركزت على تأثير فئة من الأدوية تُعرف باسم «نواهض مستقبلات الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1» (GLP-1). وقد وجد الباحثون أن المرضى الذين تلقوا هذه الأدوية بشكل منتظم لم يلاحظوا فقط تحسناً كبيراً في وزنهم، بل شهدوا أيضاً انخفاضاً هائلاً في معدلات الوفاة مقارنةً بالذين لم يستخدموا العلاج.

ووفقاً لصحيفة الغادريان، يعتقد الخبراء أن هذا التأثير الإيجابي لا يعود فقط إلى فقدان الوزن، بل أيضاً إلى قدرة هذه الأدوية على تحسين صحة القلب بشكل مباشر، من خلال خفض ضغط الدم، وتحسين مستويات الكوليسترول، وتقليل الالتهابات المزمنة. وتُعتبر هذه النتائج علامة فارقة في مجال أمراض القلب، وتفتح الباب أمام طرق جديدة لمكافحة أمراض القلب والأوعية الدموية، خصوصاً لدى الفئات المعرضة للخطر.