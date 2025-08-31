الجزائر: توقيف ممرضة بعد نشرها فيديو لجثة على «TikTok»

أثارت حادثة صادمة في الجزائر غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قامت ممرضة بتصوير جثة متوفى داخل مستشفى سليم زميرلي بالحراش ونشر الفيديو على تطبيق «تيك توك».

وأعلنت إدارة المستشفى على الفور توقيف الممرضة عن العمل وفتح تحقيق إداري وقضائي في الواقعة. وشددت على أن التصرف يُعد انتهاكاً صارخاً للأعراف المهنية والقوانين المنظمة لمهنة التمريض، ويخالف قيم الرحمة واحترام الإنسان بعد الوفاة.

وأكدت الإدارة أن هذا الفعل يمثل إساءة للقطاع الصحي ويمسّ بمشاعر ذوي المتوفين. وأشارت إلى أن المستشفى لن يتسامح مع أي تجاوز مشابه في المستقبل.

كما أدانت وزارة الصحة الجزائرية الحادثة ووصفتها بأنها تصرف غير إنساني يتنافى مع القيم الدينية والأخلاقية، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الملاحقة القضائية ضد الممرضة، حفاظاً على سمعة المؤسسات الصحية وحقوق المرضى أحياء وأموات.