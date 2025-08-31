مأساة في بيهار.. هجوم جماعي للقرود يودي بحياة رجل هندي

لقي رجل هندي مصرعه بعد أن تعرض لهجوم جماعي من القرود في إحدى قرى ولاية بيهار (شرق الهند)، في حادثة هزت السكان وأثارت مخاوف متجددة بشأن انتشار هذه الحيوانات في المناطق المأهولة.

الرجل المدعو رامانات شودهاري (67 عاماً) وهو موظف متقاعد من مصنع للسكر، كان يجمع العلف لماشيته في منطقة مادوباني. وبحسب تقارير محلية، باغته نحو 20 قرداً أسقطوه أرضاً وانهالوا عليه بالعض والخدش. وحاول شودهاري الصراخ طالباً المساعدة، لكن لم يكن أحد قريباً ليستجيب لندائه.

وعثر السكان لاحقاً على الضحية وهو مصاب بجروح بالغة، ونقلوه بسرعة إلى مستشفى مادوباني سادار، إلا أن الأطباء أعلنوا وفاته فور وصوله متأثراً بالإصابات الخطيرة.

وتأتي هذه الحادثة في وقت شهدت فيه القرية والمناطق المجاورة سلسلة من الهجمات التي شنتها القرود على السكان والممتلكات، لكنها المرة الأولى التي تؤدي فيها هذه الهجمات إلى وفاة شخص.

من جانبها، أعلنت شرطة منطقة بانداول أنها طلبت من دائرة الغابات التدخل للسيطرة على الوضع، من خلال الإمساك بالقرود ونقلها إلى مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية، محذرة السكان من الاقتراب أو الاحتكاك المباشر مع هذه الحيوانات الخطرة.