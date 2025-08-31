فضيحة الذكاء الاصطناعي.. صحف تحذف مقالات بعد اكتشاف تزوير محتواها

أُجبرت مجلة بيزنس إنسايدر على حذف مقالات كانت قد نُشرت سابقًا بعد اكتشاف أنها كتبت بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من إعلان المجلة المملوكة لدار النشر أكسيل سبرنغر عن خطتها لتسريح نحو ثلث موظفيها وسط اعتماد متزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ولم تقتصر المشكلة على «بيزنس إنسايدر»، فقد شملت أيضاً مجلة وايرد المتخصصة بالتكنولوجيا وموقع منظمة «إندكس أون سينسورشيب» المعني بحرية التعبير، إذ اضطروا لحذف مقالات كتبها الكاتب المستقل ماراغو بلانشارد بعد اكتشاف وجود تلفيقات صارخة تضمنت أسماء مدن وشركات وهمية لم يتم التحقق منها قبل النشر.

وأظهرت التحقيقات أن بعض المقالات تضمنت تقارير ملفقة عن زواج أشخاص عبر منصات ألعاب إلكترونية مثل «ماينكرافت» و«روبلوكس»، بالإضافة إلى قصة وهمية عن بلدة تعدين في كولورادو، ما دفع مجلة «وايرد» للاعتذار رسميًا عن تعرضها للاحتيال بواسطة الذكاء الاصطناعي، معتبرة أن هذا الاحتيال نجح في تضليلها رغم قدراتها التحريرية.

أما «بيزنس إنسايدر»، فقد نشر مقالين لبلانشارد في أبريل الماضي قبل إعلانها عن تسريح 21% من موظفيها، وكان عنوان المقال الأول: «العمل عن بُعد كان أفضل شيء لي كوالد، ولكنه الأسوأ بالنسبة لي كشخص»، بينما المقال الثاني كان بعنوان: «أنجبت طفلي الأول في سن الخامسة والأربعين. أنا مستقر ماليًا ولدي سنوات من الخبرة الحياتية تُرشدني». ثم حُذفا لاحقًا مع رسالة توضح أن المقالين لم يستوفيا معايير النشر.

ويُعد هذا الحدث تحذيرًا مهمًا لغرف الأخبار التي تسعى لتقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي، خصوصًا مع الإحصاءات التي تشير إلى أن نحو نصف الصحفيين حول العالم يعتمدون الآن على الذكاء الصناعي في إنتاج المحتوى، مما يعيد التأكيد على أهمية التحقق والمراجعة الدقيقة قبل النشر لضمان مصداقية الأخبار.