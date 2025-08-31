أمريكي يكتب رسائل لغرباء يفتقدون وجود الأب في حياتهم

يقضي باز إكر ساعات يومياً في كتابة رسائل شخصية لأشخاص يفتقدون وجود الأب في حياتهم، في عمل يجمع بين الإلهام والعاطفة.

بدأت القصة عندما نشرت الشابة روزي بوليك (ابنته) مقطع فيديو على تيك توك عن والدها الذي حصل أخيراً على شهادة الدكتوراه وكان يفكر في الخطوة التالية. وكتبت في وصف الفيديو: «هو يحب كتابة الرسائل أكثر مما يحب معظم الناس مراسلة أطفالهم»، وأشارت إلى أنه كان يرسل لها رسالة يومياً طوال سنوات الدراسة ومخيمات الصيف وحتى البلوغ.

وتتجاوز رسائل باز حدود العائلة، لتشمل أصدقاء وأقارب وغرباء طلبوا منه أن يكون لهم بمثابة الأب الذي لم يحظوا به، ما جعل قصته تلمس قلوب آلاف الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال باز: «من المجزي جداً أن أكون بمثابة الأب لأشخاص لا يملكون واحداً»، مؤكداً أن الكتابة بالنسبة له ليست مجرد كلمات، بل وسيلة لتقديم الدعم والحب لمن يحتاجه.