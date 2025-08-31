دراسة: أجزاء من قاع البحر مقلوبة رأساً على عقب !

في اكتشاف جيولوجي غير مسبوق، أعلن فريق من العلماء أن أجزاء ضخمة من قاع بحر الشمال قد انقلبت رأسًا على عقب قبل ملايين السنين، في ظاهرة تعرف باسم الانقلاب الطبقي.

وبحسب دراسة نُشرت في مجلة Communications Earth & Environment، فإن باحثين من جامعة مانشستر بالتعاون مع شركة النفط النرويجية Aker BP، رصدوا عبر التصوير الزلزالي تكوينات جيولوجية ضخمة تُعرف باسم «سينكيت»، وهي كتل رملية كثيفة انزلقت إلى أسفل طبقات أقدم وأخف وزنًا تُسمى «فلاتيت».

وعادةً ما تتكوّن طبقات الأرض من رواسب أقدم في الأسفل وأحدث في الأعلى، لكن المسوحات الزلزالية كشفت العكس: طبقات رملية أحدث وأكثر كثافة اخترقت مواد أقدم وأكثر ليونة، في مشهد يصفه العلماء بأنه «الأرض منقلبة من الداخل للخارج».

ويُعتقد أن هذا الانقلاب الجوفي وقع قبل نحو 5.3 مليون سنة عند الانتقال بين عصري الميوسيني والبليوسيني، ربما نتيجة زلازل أو اضطرابات قشرية عنيفة سمحت للرمال الأثقل بالاندفاع إلى الأعلى وقلب كتل هائلة من قاع البحر.

واليوم، تختفي هذه التكوينات تحت طبقات جديدة من الرواسب البحرية، ولا تظهر إلا عبر تقنيات المسح الزلزالي المتطور. ويرى الباحثون أن فهم آلية تكوين هذه «السينكيتات» قد يفتح آفاقاً جديدة في احتجاز وتخزين الكربون تحت الأرض، بل وحتى في استكشاف النفط والغاز، مؤكدين أن قاع البحر أكثر ديناميكية وتقلباً مما كان يُعتقد سابقاً.