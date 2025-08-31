«إنستغرام» يربط الريلز في سلاسل

أطلقت (منصة إنستغرام) ميزة جديدة تتيح لمنتجي المحتوى ربط عدة مقاطع قصيرة ضمن سلسلة واحدة، في خطوة تستهدف تسهيل تجربة المشاهدة وتحفيز زيادة التفاعل. وتُمكّن الخاصية الجديدة المستخدمين من متابعة مقاطع الفيديو القصيرة بشكل متتابع دون الحاجة للبحث أو الانتقال يدوياً بين الأجزاء، وهو ما اعتُبر نقلة نوعية في طريقة استهلاك المحتوى الرقمي. وتُعد هذه الخطوة استجابة لمطالب العديد من صناع المحتوى الذين كانوا يواجهون صعوبة في إبراز أعمالهم بشكل متسلسل، حيث كان المشاهدون غالباً ما يفقدون جزءاً من التجربة لعدم عثورهم على جميع الأجزاء بسهولة. وأكدت الشركة أن هذه الخاصية ستُطرح تدريجياً لمختلف المستخدمين حول العالم، مع إمكان ربط عدة مقاطع ضمن موضوع واحد يظهر في هيئة سلسلة متكاملة. ويرى خبراء الإعلام الرقمي أن التحديث الجديد يعزز فرص صناع المحتوى في بناء قصص رقمية ممتدة، ويمنحهم مرونة أكبر في عرض الأفكار. كما يُتوقع أن يرفع التفاعل والإقبال على مشاهدة الريلز، ما يمنح إنستغرام تفوقاً في سباق المنافسة مع المنصات المشابهة مثل (تيك توك).