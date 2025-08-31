اختراق ضخم يهدد حسابات Gmail

هزّ الأوساط التقنية تقرير عن اختراق إلكتروني ضخم استهدف (منصة غوغل)، ما قد يعرّض بيانات نحو 25 مليار حساب Gmail للخطر. وبحسب ما نشرته صحيفة 24ae، فإن التسريب يتضمن وصولاً غير مشروع إلى قواعد بيانات حساسة تشمل رسائل بريد إلكتروني ومعلومات مصادقة، مما يثير قلقاً عالمياً حول أمان المستخدمين. وأشارت المعلومات الأولية، إلى أن الاختراق كشف ثغرات في أنظمة الحماية، قد يستغلها قراصنة للوصول إلى بيانات حساسة أو تنفيذ هجمات واسعة النطاق. الخبراء دعوا المستخدمين إلى تفعيل المصادقة الثنائية وتغيير كلمات المرور بشكل عاجل، مع متابعة التنبيهات الأمنية من (غوغل). كما حذروا من أن هذا الاختراق قد يُستغل في حملات تصيّد إلكتروني أو ابتزاز رقمي، خصوصاً أن حجم البيانات المسربة يُعد الأكبر في تاريخ الشركة. ويؤكد هذا الحدث على الحاجة الملحة إلى تعزيز أنظمة الأمن السيبراني واعتماد تقنيات حماية أكثر تطوراً.