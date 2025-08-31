السعوديات يستهلكن منتجات «التجميل الحلال» بـ 11 مليار دولار بحلول 2033

قالت مؤسسة متخصصة في الأبحاث وحركة الأسواق إن سوق منتجات التجميل «الحلال» سترتفع من 3.57 مليار دولار خلال العام 2024 لتصل الى 11.16 مليار دولار خلال الأعوام 2025-2033. وعزت شركة «ريسيرش آند ماركتس» تلك القفزة في حجم سوق منتجات التجميل الحلال إلى رغبات العملاء في منتجات خالية من المواد الكيماوية، ووقوف الدولة السعودية من شركات الإنتاج بموجب رؤية المملكة 2030، ولتزايد القوة الشرائية للنساء، وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي، وسهولة الوصول إلى مواقع التجارة الإلكترونية. وأضافت الشركة أن ثمة عوامل عدة تقف وراء التوسع المتواصل لسوق منتجات التجميل الحلال في السعودية؛ خصوصاً الوعي المتزايد بأسلوب استخدام المنتجات الحلال من جانب المستهلكين، والبحث عما يتسق مع المتطلبات الشرعية، والنأي عن السلع التي تستخدم الكحول ودهن الخنزير في إنتاجها. ونسبت إلى محللين قولهم إن مبادرات رؤية 2030 خلقت أوضاعاً مهيأة لنمو أسواق السلع. وأضافت أن الإنفاق الاختياري على منتجات العناية الشخصية سجل زيادة ملحوظة بسبب تزايد تأثير الطبقات الوسطى، التي أضحت تملك دخولاً عالية يمكنها الإنفاق منها على هذه الحاجات. وأكدت شركة «ريسيرش آند ماركتس» أن الرغبة المتزايدة من جانب المستهلكين في منتجات العناية بالبشرة، والشعر، والمكياج من قبل شركات تملك شهادات تؤكد أن تلك المنتجات توافق اشتراطات «الحلال» أدت إلى زيادة عدد الشركات المنتجة. وأوضحت أن ازدهار تلك الشركات ومنتجاتها نجم عن بلوغ متوسط دخل الفرد السعودي 27680 دولاراً، بحسب أرقام يونيو 2024، فيما سجلت البطالة معدلاً بحدود 5%، وتضخماً دون مستوى 2%. وعزت ارتفاع الإنفاق على شراء منتجات التجميل الحلال إلى تزايد عدد الأجيال الشابة وسط سكان السعودية، ورغبتهم في العناية بالبشرة، والشعر، والمكياج. وتشير الإحصاءات الرسمية والدولية إلى أن نحو 63% من سكان المملكة هم دون 30 عاماً من العمر. وهم مغرمون بتكنولوجيا الاتصالات، وما تتيحه من وعي، وتواصل، ومعرفة بمكوّنات بضائع التجميل.