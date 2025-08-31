سيفتقد عشاق الهامبرغر مطعماً ظلوا يستمتعون بشطائره منذ افتتاحه في عام 2013. فقد أدت تفاعلات حادثة تسمم إلى طلب المحكمة التجارية في الرياض إعلان تصفية شركة أساسيات الغذاء للتجارة، المالكة لسلسلة مطاعم «هامبرغيني»، التي كانت تقوم بتشغيل 57 فرعاً في الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية، والقصيم، وحائل. وكانت هذه السلسلة تعتبر نموذجاً لقصة نجاح تجاري سعودي. وتحدث رئيسها التنفيذي السابق نواف الفوزان في عام 2019 عن تخطيط الشركة للإدراج في مؤشر نمو الموازي.بيد أن كل ذلك توقف تماماً خلال العام 2024، عندما توفي شخص، وأخذ أكثر من 70 شخصاً إلى المشافي بعد تناولهم وجبة في أحد أفرع هامبرغيني في الرياض. ولم تنج سلسلة هامبرغيني، على رغم أن تحقيقات هيئة الغذاء والدواء السعودية توصلت إلى أن التسمم ناجم عن إصابة نوع من المايونيز تستخدمه السلسلة. وتم إغلاق مصنعه.بيد أن هامبرغيني لم تستطع النهوض من تلك الأزمة، خصوصاً تضرر سمعتها بدرجة كبيرة؛ فتهاوت المبيعات، وتم إغلاق بعض أفرع السلسلة، وتفاقمت ديون الشركة، ما اضطرها إلى طلب تصفيتها.