نسي تذكرته فربح مليون دولار! قصة جد أمريكي محظوظ

تحوّل نسيان بسيط إلى مفاجأة العمر بالنسبة لرجل متقاعد في ولاية ماريلاند الأمريكية، يُلقب بـ«الجد الفخور»، بعدما حصد جائزة قيمتها مليون دولار في يانصيب «باور بول».

القصة بدأت عندما اشترى الرجل تذكرة سحب في 18 أغسطس مستخدمًا تواريخ ميلاد أفراد عائلته، لكنه لم يتأكد ما إذا كان قد اشترى تذكرة أخرى من قبل، فقرر شراء نسخة ثانية بنفس الأرقام من متجر مختلف. وعند إعلان نتائج سحب «Double Play» الملحق بـ«باور بول»، فوجئ بأن كلتا التذكرتين مطابق للأرقام الفائزة، ليظفر بجائزتين قيمتهما 500 ألف دولار لكل منهما.

وعن رد فعله لحظة إبلاغ زوجته بالفوز، قال مبتسمًا: «إخبارها بأننا ربحنا 500 ألف دولار كان رائعًا، لكن قول إننا ربحنا مليون دولار كان مذهلاً حقًا». وأضاف أن الجائزة ستُخصص لدعم أبنائه وأحفاده، مع وعد بمواصلة تجربة الحظ في سحوبات أخرى.

من جانبها، منحت هيئة يانصيب ماريلاند مكافأة قدرها ألف دولار لكل من المتجرين اللذين باعا التذكرتين، مؤكدة أن لعبة «باور بول» لا تزال من أكبر ألعاب الحظ في الولايات المتحدة، حيث توزع ملايين الدولارات أسبوعيًا وتدعم برامج التعليم والصحة والسلامة العامة.