قتلى ومصابون في حادثة انقلاب قطار مصري

تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة في مطروح بلاغاً بوقوع حادثة انقلاب لعربة قطار ركاب قادم من مرسى مطروح إلى الإسكندرية، في منطقة صحراوية غربي مدينة الضبعة، قرب قريتي زاوية العوامة وسواني جابر. ووفقاً للتقرير الأولي، أسفرت الحادثة عن وقوع قتلى وإصابة عشرات الأشخاص.

فيما هرع أهالي المنطقة إلى موقع الحادثة لمساعدة الركاب، ووصلت فرق الإسعاف بسرعة لنقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي. وقد توقفت حركة القطارات على خط مطروح-محرم بك بعد الحادثة، إثر خروج عربات القطار رقم 1935 «روسي مكيف» عن مسارها بسبب هبوط مفاجئ في السكة الحديدية.

وتم استدعاء فرق هندسة السكة الحديد والأوناش للعمل على رفع العربات المتضررة وإعادتها إلى مسارها، إضافة إلى معالجة مشكلة هبوط السكة لضمان استئناف الحركة.