فيديو: 5 تمارين صباحية تحرق دهون البطن

تراكم الدهون في منطقة البطن لا يرتبط فقط بالعادات الغذائية غير الصحية، بل أيضًا بقلة الحركة ونمط الحياة الساكن. خبراء الصحة يؤكدون أن فقدان دهون البطن لا يتحقق من خلال تمرين واحد فقط، بل يتطلب مزيجًا من النشاط البدني المنتظم والالتزام بنظام غذائي متوازن ونوم كافٍ للحفاظ على معدل حرق صحي. وفي هذا السياق، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا على الأقل.





ومن أبرز التمارين التي أثبتت فعاليتها في حرق السعرات وتعزيز اللياقة تمرين زحف الدب الذي يعمل على تقوية الوسط والكتفين والساقين في وقت واحد، إضافة إلى تمرين القرفصاء الذي يحرق سعرات حرارية تعادل ما تحققه أجهزة الجري. كما يُعد تمرين البيربي من أكثر التمارين كفاءة، إذ يرفع معدل الحرق بشكل كبير ويساعد على إذابة الدهون المتراكمة في منطقة البطن.

ولتعزيز النتائج، يوصي الخبراء أيضًا بتمارين الجري التي تقلل دهون البطن وتزيد من حرق السعرات عمومًا، إلى جانب تمرين الضغط الذي ينشّط عضلات الصدر والذراعين والوسط. المواظبة على هذه التمارين مجتمعة تمنح الجسم نتائج مضمونة وتحقيق قوام صحي ومتوازن بمرور الوقت.