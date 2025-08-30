4 خطوات لحماية الأطفال من الاحتيال عبر الإنترنت

في عصر المال الرقمي، أصبح الأطفال يتعاملون مع الأموال عبر الإنترنت منذ مراحل مبكرة من حياتهم. ومع تزايد المعاملات المالية الرقمية داخل التطبيقات والألعاب الإلكترونية، يواجه أطفالنا العديد من المخاطر التي تهدد خصوصيتهم وأمن حساباتهم. لذلك، يوصي خبراء الأمن السيبراني بتوفير التوعية المالية والحماية الرقمية للأسر لمواجهة هذه التحديات.

1. تحديد ميزانية واضحة وتنظيم النفقات

من المهم تعليم الأطفال كيفية تخصيص الأموال للإنفاق على الأنشطة الأساسية مثل اللوازم المدرسية والطعام والرياضة والترفيه. كما أن وضع سقف نفقات ثابت، مثل تخصيص 70% للنفقات الضرورية و20% للترفيه و10% للادخار، يمكن أن يساعد في بناء انضباط مالي مبكر. إضافة إلى ذلك، يجب تعليمهم كيفية التعامل مع الشراء داخل التطبيقات والرسوم المخفية التي قد تستنزف رصيدهم تدريجياً.

2. استخدام طرق دفع آمنة

يفضل استخدام البطاقات المصرفية أو المحافظ الرقمية المخصصة للأطفال بدلاً من الأموال النقدية. وتتيح هذه الأدوات للأهل مراقبة عمليات الشراء وضبط حدود الإنفاق وتلقي إشعارات فورية عند إجراء المعاملات. ومع توفير أدوات الرقابة الأبوية، يمكن للأهالي التأكد من أن الأطفال يتعاملون مع أموالهم بأمان.

3. تأمين الأجهزة وحسابات الأطفال

إجراءات تأمين الحسابات ضرورية لحماية الأموال من المخاطر الرقمية. وينصح بتفعيل المصادقة الثنائية (2FA) على جميع التطبيقات التي تستخدم لإجراء المعاملات المالية. كما يجب تعليم الأطفال أهمية اختيار كلمات مرور قوية، وعدم استخدام نفس الكلمة في حسابات متعددة. استخدام مدير كلمات المرور يساعد على حفظ البيانات بأمان ويمكن الوصول إليها في حالات الطوارئ.

4. مراقبة الاشتراكات والرسوم المتكررة

تعتبر الاشتراكات المدفوعة المتجددة مصدراً رئيسياً للإنفاق غير المرئي. يجب تعليم الأطفال أهمية سؤالهم قبل الاشتراك في أي خدمات مجانية وتجريبية، والتأكد من معرفة تواريخ انتهاء المدة التجريبية. علاوة على ذلك، ينبغي للأهالي مراجعة سجل المعاملات في التطبيقات والمراقبة الدائمة للحسابات للتأكد من عدم وجود رسوم غير مرغوب فيها.

ووفقاً لمحلل المحتوى في «كاسبرسكي» أندريه سيدنكو، فإن التوعية المالية للأطفال لا تقتصر على تعليمهم الادخار أو وضع الميزانية، بل يجب أن تشمل أيضاً تعليمهم كيفية حماية أموالهم الرقمية من الاحتيال السيبراني، بما في ذلك كيفية استخدام أدوات الدفع الآمنة وتجنب عمليات الاحتيال الإلكترونية.

وباتباع هذه الخطوات، يمكن للأسر أن تضمن حماية أموال أطفالهم الرقمية وتعليمهم طرق التعامل مع التحديات المالية الرقمية بحذر ووعي.