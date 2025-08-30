«OpenAI» تحدّث تطبيقها لدعم الصحة النفسية

بعد واقعة وفاة شاب يبلغ من العمر 16 عاماً، نتيجة مناقشة قضية الانتحار مع ChatGPT لعدة أشهر، أعلنت شركة OpenAI إدخال تحديثات جديدة على تطبيق «شات جي بي تي» بهدف تعزيز قدرته على التعامل مع الأزمات النفسية للمستخدمين.

ويأتي هذا الإجراء عقب وفاة شاب يُعتقد أنه أقدم على إنهاء حياته بعد سلسلة من المحادثات مع نموذج الذكاء الاصطناعي، ما سلّط الضوء على الثغرات المحتملة في تعامل هذه الأنظمة مع الحالات النفسية الحرجة، وفقا لما ذكره موقع «تك كرانش».

وفي هذا الشأن، قالت الشركة في بيان لها: «إن الحالات المُؤلمة الأخيرة لأشخاص استخدموا شات جي بي تي أثناء أزمات حادة تثقل كاهلنا ونعتقد أنّه من المهم مشاركة المزيد الآن»، الأمر الذي جعل الكثير من الأشخاص يتفاعلون معهم.

وأضافت الشركة أنها تعمل على تحديث نموذج «GPT-5» المٌشغل لشات جي بي تي، مما يجعله يشرح للمستخدم خطورة الحرمان من النوم، ويوصي بالراحة.

رد شركة Open-air بعد أن رفعت عائلة من كاليفورنيا دعوى قضائيةً ضدّ الشركة بسبب مخاوفها من أن انتحار ابنها المراهق كان مرتبطاً بمحادثات مقلقة مع تطبيق شات جي بي تي، كما أن عائلة أخرى رفعت دعوى قضائية العام الماضي ضد شركة Character Technologies وذلك بعد أن انتحر ابنها بعد محادثاتٍ مع ذكائها الاصطناعي.

وفاة شاب بسبب شات جي بي تي

ورفع والدا مراهق انتحر، بعد أن دربته ChatGPT على أساليب إيذاء النفس، دعوى قضائية ضد شركة OpenAI والرئيس التنفيذي سام ألتمان، وذلك بعدما اتهما الشركة بوضع الربح عن عمد فوق السلامة عندما أطلقت نسخة GPT-4o من روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي الخاص بها العام الماضي.

وتوفي آدم راين، 16 عاماً، في 11 أبريل بعد مناقشة الانتحار مع ChatGPT لعدة أشهر، وفقاً للدعوى القضائية التي رفعها والدا راين في محكمة ولاية سان فرانسيسكو.