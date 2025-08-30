«فتاة الشيبسي» تثير الجدل.. هل يتأثر الأطفال بالترندات؟

أثارت الطفلة المصرية هايدي الشهيرة بـ«فتاة الشيبسي»، ضجة واسعة في الأيام الأخيرة بعد تفاعلها الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط جدل كبير بين تكريمها الرسمي والتحذيرات المجتمعية من تأثير الترندات على الأطفال.

أصبح اسم هايدي حديث السوشيال ميديا بعد انتشار فيديو لها وهي تمنح ثمن كيس «شيبس» لمواطن عابر في الشارع، وهو تصرف عفوي اعتبره كثيرون تجسيدًا لأسمى معاني الإيثار. لكن هل كان هذا التصرف مجرد لحظة عفوية أم محاولة لجذب الأضواء؟

في الوقت الذي نالت فيه الطفلة إعجابًا واسعًا، أبدت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي قلقها من خطورة ربط الأعمال الخيرية بالمكافآت الإعلامية. وأكدت أن هذا قد يزرع شعورًا بالظلم لدى الأطفال الذين قد لا يحظون بنفس الاهتمام، مما يؤدي إلى تأثير سلبي على قيم العطاء لديهم في المستقبل.

وفي مفاجأة سارة، حقق الفنان تامر حسني حلم الطفلة بعدما أعربت عن حبها له ورغبتها في لقائه. هذه اللفتة أضافت لمسة من الفرح بعد الجدل الذي أثارته القصة.

ورغم التحذيرات كان للمجلس القومي للطفولة والأمومة رأي آخر، إذ منح الطفلة لقب «سفيرة الإيثار» في احتفالية خاصة. ووجهت رئيسة المجلس سحر السنباطي الشكر للأسرة التي غرست في الطفلة قيم العطاء، كما قدمت لها درع المجلس وعددًا من الهدايا العينية.

وبينما يتفق الجميع على قيمة ما قامت به هايدي من عطاء، يبقى السؤال مطروحًا: هل ينبغي للأطفال أن يتعلموا العطاء من أجل الأثر الإيجابي على الآخرين فقط، أم أن الشهرة والمكافآت يجب أن تكون جزءًا من العملية؟