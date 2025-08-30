ثلاثة أشقاء يحطّمون الرقم القياسي في عبور المحيط الهادئ بالتجديف

حقق ثلاثة أشقاء من إسكتلندا إنجازًا تاريخيًا بعد أن أصبحوا أسرع من عبَر المحيط الهادئ بالقوة البشرية. جيمي، إيوان، ولاشلان ماكلين، الذين وُلِدوا في إدنبرة، وصلوا إلى مدينة كيرنز الأسترالية بعد رحلة شاقة استغرقت 139 يومًا و5 ساعات و52 دقيقة، ليحققوا الرقم القياسي العالمي في التجديف عبر أكبر محيط في العالم.

كانت هذه الرحلة المذهلة أول عملية عبور من أمريكا الجنوبية إلى أستراليا بالتجديف، ما يجعل الأشقاء أول فريق على الإطلاق يسجل هذا الإنجاز المذهل. الرقم القياسي السابق كان قد حققه الروسي فيدور كونيوكوف في عام 2014 حين قطع مسافة 11,898 كيلومترًا من تشيلي إلى أستراليا في 159 يومًا و16 ساعة و58 دقيقة.

الإخوة ماكلين ليسوا غرباء عن تحقيق الأرقام القياسية، فقد أصبحوا في عام 2020 أسرع وأصغر فريق عبَر المحيط الأطلسي بالتجديف، وتمكنوا حينها من جمع أكثر من 200 ألف جنيه إسترليني لصالح الأعمال الخيرية.

وتعتبر الرحلة الأخيرة واحدة من أعتى وأصعب رحلات التجديف في المياه المفتوحة. الأشقاء انطلقوا في قارب «روز إيميلي» المصنوع من ألياف الكربون من نادي اليخوت البيروفي. وقاموا بالتجديف في مناوبات مدتها ساعتان، دون أي إعادة تزويد بالإمدادات أو قارب أمان.

وهذه الرحلة لم تكن فقط مسابقة رياضية، بل كانت أيضًا مشروعًا إنسانيًا، إذ جمع الأشقاء مليون جنيه إسترليني لمشاريع المياه النظيفة في مدغشقر. كما حملوا 500 كيلوغرام من الطعام، بما في ذلك 75 كيلوغرامًا من الشوفان، وكانوا يتناولون وجبات عالية السعرات الحرارية لضمان قدرتهم على الاستمرار في التجديف لمسافات طويلة.

ولا يعتبر هذا الإنجاز مجرد دليل على القوة البدنية والقدرة على التحمل، بل يعكس أيضًا التفاني في خدمة قضايا إنسانية نبيلة، ليكتب الأشقاء ماكلين اسمهم بحروف من ذهب في تاريخ الرياضة والأعمال الخيرية.