خطوة نحو حياة صحية.. ابتكار حاسبة تغيّر قواعد علاج ضغط الدم

طوّر باحثون في معهد دورج للصحة العالمية حاسبة جديدة مبتكرة تهدف إلى تعزيز فعالية علاج ضغط الدم. تعتمد هذه الحاسبة على بيانات من 500 تجربة سريرية شملت أكثر من 100 ألف شخص، وتتيح للأطباء تحديد تأثير الأدوية المختلفة بدقة أكبر، ما يفتح آفاقاً جديدة في علاج هذه الحالة الصحية الشائعة.



وأشار الباحث المشارك في تطوير الحاسبة الدكتور أنتوني رودجرز إلى أن هذه الأداة تمثل ثورة في معالجة ضغط الدم، مُعتبرًا أن استخدامها يتجاوز أساليب العلاج التقليدية التي تعتمد على «البدء بجرعات منخفضة والزيادة تدريجيًا». وأضاف: «النهج التقليدي قد يكون مضللًا في بعض الأحيان بسبب تغيرات ضغط الدم أو تأثيرات القصور الذاتي».

توفر الحاسبة الجديدة للأطباء القدرة على تحديد مقدار خفض ضغط الدم المطلوب لكل مريض، واختيار العلاج المثالي بناءً على الأدلة العلمية القوية. وهذا لا يعزز فقط من فاعلية العلاج، بل يساعد في تشجيع المرضى على بدء العلاج بسرعة أكبر للوصول إلى النتائج المرجوة.

كما تتيح الحاسبة تصنيف الأدوية حسب فاعليتها في خفض ضغط الدم إلى ثلاث فئات: منخفضة، متوسطة، وعالية الشدة. ويشبه هذا النهج المتقدم ذلك المستخدم في علاج خفض مستويات الكوليسترول.

وتشير الدراسات إلى أن معظم أدوية ضغط الدم تخفض الضغط الانقباضي بمقدار 8-9 مليمتر زئبقي فقط، بينما يحتاج معظم المرضى إلى تخفيضات أكبر تراوح بين 15 و30 مليمتر زئبقي. لذا يوصي الأطباء غالبًا باستخدام دواءين لتحقيق النتائج المثلى.

ويعتزم الباحثون اختبار الحاسبة الجديدة في تجربة سريرية، إذ ستساعد في تحديد العلاجات الأنسب للمرضى بناءً على الحاجة الفعلية لخفض ضغط الدم. وإذا تم تطبيق هذه الأداة بشكل واسع، فإن تحسين فعالية علاجات ضغط الدم قد يسهم في زيادة نسبة السيطرة على الضغط المرتفع عالميًا، وهو ما قد يُنقذ ملايين الأرواح في المستقبل.