هندي يهاجم المارّة بـ«ساطور» في لوس أنجلوس

نشرت شرطة لوس أنجلوس تسجيلاً مصوراً يوثّق لحظات درامية قبل أن تُطلق النار على رجل من أصول هندية، يُدعى غوربريت سينغ (35 عاماً)، وترديه قتيلاً بعد أن هدد المارة بـ«ساطور» ضخم في وسط مدينة لوس أنجلوس.

وبحسب الشرطة، فإن سينغ أوقف سيارته فجأة وسط تقاطع مزدحم بين شارعي فيغيروا وأولمبيك، وبدأ يلوّح بساطور يبلغ طوله نحو 60 سم بطريقة عدوانية، مهدداً المارة.

وأطلقت الشرطة مطاردة قصيرة بعد أن صدم سينغ سيارة تابعة لهم، ليوقفه الضباط في تقاطع آخر. وعند اقترابهم، ترجّل من السيارة وركض نحوهم حاملاً الساطور، فاضطر الضباط لإطلاق النار عليه.

نُقل سينغ إلى المستشفى على الفور، لكنه فارق الحياة لاحقاً متأثراً بجراحه.

وأكدت الشرطة أن أداة الجريمة - ساطور بطول قدمين - عُثر عليها في مكان الحادثة، ولم يُصب أي من الضباط أو المدنيين خلال الحادثة.

وما زال التحقيق جارياً لمعرفة دوافع الحادثة، في حين أثار الفيديو الذي نُشر على قناة الشرطة الرسمية ردود فعل واسعة على منصات التواصل.