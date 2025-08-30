اكتشاف مدينة أثرية تعود لأكثر من 5,000 عام في بحيرة «الموصل»

أعلنت دائرة آثار دهوك في العراق، اكتشاف مدينة أثرية تعود لأكثر من 5,000 عام، في بحيرة سد الموصل بمحافظة دهوك، ظهرت بعد انحسار منسوب المياه.

وقال بيكس بريفكاني مدير دائرة آثار دهوك في بيان: «إن المدينة الأثرية التي تم اكتشافها تضم أكبر مقبرة مكتشفة لغاية الآن وقد عثر فريق التنقيب على توابيت فخارية تعود للعصر الهلنستي ويرجح تاريخ المقبرة إلى نحو 300 عام قبل الميلاد»، مشيراً إلى أن فرق التنقيب التابعة للدائرة تواصل حالياً أعمال البحث في الموقع لاكتشاف مواد أثرية أخرى قد تسهم في إغناء الدراسة التاريخية للمنطقة.

ويقع الموقع المكتشف في قرية خانكي القديمة جنوب محافظة دهوك، التي كانت قد غمرتها مياه بحيرة سد الموصل منذ إنشائه في ثمانينيات القرن الماضي.