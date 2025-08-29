ظهور مات رايف في حملة يثير الجدل لماركة تجميل عالمية

أثارت حملة إعلانية جديدة لإحدى ماركات التجميل المعروفة عالمياً جدلاً واسعاً بعد ظهور الكوميدي مات رايف فيها، ما أدى إلى انتقادات شديدة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والمشاهير.

الحملة، التي أُطلقت في أغسطس 2025، حملت طابعاً فكاهياً وظهر فيها رايف إلى جانب فنانة أخرى في دور محاميين يتناولان قضايا "الجمال المبالغ في أسعاره".



​​​​ورغم أن الهدف كان تقديم محتوى هزلي، أثار اختيار رايف استياءً واسعاً بسبب نكاته السابقة حول مواضيع حساسة، خصوصا تلك المتعلقة بالعنف المنزلي في أعماله السابقة.

رداً على الانتقادات، صدر بيان اعتذر فيه المنظمون عن اختيار رايف، معترفين بأن هناك خطأ في التقدير وأكدوا أن الهدف من الحملة كان التركيز على قضية الجمال المبالغ في أسعاره. ومع ذلك، استمر الجدل حول الحملة، حيث طالب العديد من المتابعين بسحب الإعلان وتعويض منظمات مكافحة العنف المنزلي.