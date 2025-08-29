إصابة 4 في تصادم قطارين بـ«المتراس» غرب الإسكندرية

شهدت منطقة المتراس غرب الإسكندرية، اليوم، حادثة تصادم بين قطارين، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات طفيفة، جرى نقلهم إلى المستشفى الميري الجامعي لتلقي العلاج اللازم، فيما باشرت فرق الطوارئ بهيئة السكة الحديد، أعمالها لرفع العربات المتضررة وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، إخطارًا بوقوع الحادثة في أثناء سير قطار مكوَّن من أربع عربات محملة بالسولار، حيث اصطدم بإحدى عربات قطار آخر كان متوقفًا على نفس الشريط الحديدي، ما أدى إلى وقوع تلفيات بالعربات وإصابة أربعة أشخاص بينهم السائق والفني وشخصين آخرين، وجرى نقل المصابين الأربعة إلى المستشفى الميري الجامعي لتلقي الرعاية الطبية، وقد خرجوا بعد تلقي الإسعافات المطلوبة.

تسيير حركة القطارات مرة أخرى

وفي الوقت نفسه، دفعت هيئة السكة الحديد بفرق طوارئ وفنيين إلى موقع الحادثة للتعامل مع الأعطال ورفع العربات المتضررة، وجرى تحريك القطارين واستئناف حركة التقاطر مرة أخرى فيما يخص قطارات الإسكندرية مطروح.