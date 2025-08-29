بدقة 97 %.. تطوير شبكة عصبية تساعد على تشخيص «باركنسون»

طور علماء في المركز الطبي الرقمي بجامعة «سيتشينوف» الطبية في روسيا شبكة عصبية للكشف عن مرض باركنسون بنسبة دقة تصل إلى 97 % بناء على نتائج تخطيط كهربية الدماغ.

وذكرت الجامعة أن باحثين شباب في مركزها الطبي الرقمي طوروا شبكة عصبية للتحقق من خصائص النشاط الكهربائي لأدمغة المرضى المصابين بمرض باركنسون، مؤكدة أن النموذج الذي قدمه الباحثون يستطيع التعرف على هذا المرض استنادا إلى نتائج تخطيط كهربية الدماغ، بنسبة دقة فعلية 97 %.

وأوضحت أنه يتم التخطيط لإنشاء خدمة رقمية تعتمد على الشبكة العصبية لتشخيص مرض باركنسون مبكرا باستخدام بيانات تخطيط كهربية الدماغ، على أن يتمكّن الأطباء في المستقبل من إجراء تشخيص أولي سريع ودقيق، وتحديد الفحوصات اللازمة لتأكيده.

ونوهت الباحثة يكاترينا فاخروميفا، المشاركة في المشروع، إلى أن جوهر العمل يكمن في أتمتة تشخيص مرض باركنسون وجعل العملية أكثر سهولة وإتاحة للمرضى، بينما قال الدكتور دينيس أندريكوف، المشرف العلمي على المشروع وخبير المركز الطبي الرقمي بالجامعة، «إن استخدام الشبكة العصبية لتحليل تخطيط كهربية الدماغ يتيح إمكانية توسيع نطاق البحث عن مؤشرات تطور المرض، ويمكن أن يكون عونا للطبيب في اتخاذ القرارات التشخيصية».

وتتمثل الخطط القريبة للفريق في جمع مجموعة كبيرة من البيانات تحتوي على نتائج تخطيط كهربية الدماغ لمرضى في مراحل مختلفة من تطور مرض باركنسون، الأمر الذي سيسمح بإعادة تدريب النموذج واختباره بالتعاون مع خبراء في طب الأعصاب.