مصرع 15 شخصا في انهيار مبنى بـ«فاساي» الهندية

لقي 15 شخصا حتفهم وأصيب 9 آخرون إثر انهيار مبنى مكون من أربعة طوابق في مدينة فاساي بالهند.

وصرح مسسؤولون محليون أن اثنين من سكان المبنى ما زالوا في عداد المفقودين، وأن عمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة.

وأفادت الهيئة الهندية لمواجهة الكوارث، في بيان، بأن عمليات الإنقاذ جارية، حيث تم انتشال أربعة أشخاص، وقد أعلن عن وفاة أحدهم في الموقع، بينما أنقذ ثلاثة أحياء.

وتواصل السلطات عمليات البحث للتأكد من عدم وجود أي شخص محاصر، كما تجري تحقيقات لمعرفة سبب الانهيار.

وتشهد الهند بين الحين والآخر حوادث انهيار المباني نتيجة مشكلات في البنية التحتية، أو الإشراف الهندسي، أو البناء غير القانوني، خصوصا في المناطق المكتظة بالسكان.