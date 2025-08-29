تمارين الجهد المنخفض.. صحة شاملة للجسد والعقل

أظهرت دراسة طبية حديثة أن تمارين الجهد المنخفض؛ مثل المشي السريع أو ركوب الدراجة الهوائية بوتيرة هادئة، لا تقتصر فوائدها على تعزيز اللياقة البدنية فحسب، بل تمتد لتشمل تحسين الصحة النفسية وجودة الحياة بشكل عام. وأشارت النتائج إلى أن ممارسة هذه التمارين لمدة لا تقل عن 150 دقيقة أسبوعياً تسهم في تقليل مستويات التوتر والقلق، كما تساعد على تحسين النوم وزيادة التركيز العقلي. وأكد الخبراء أن هذه الأنشطة البدنية البسيطة تُحفّز الدورة الدموية وتدعم صحة القلب، في حين أنها تُنشط إفراز هرمونات السعادة مثل (الإندورفين). كما أظهرت الدراسات أن الفئات العمرية المتقدمة تستفيد على نحو ملحوظ من هذه التمارين التي تقلل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وتُساهم في الحفاظ على توازن العضلات والمفاصل. واعتبرت النتائج أن إدراج هذا النمط من التمارين في الروتين اليومي؛ يمثل وسيلة فعّالة لرفع مستويات الطاقة والإنتاجية، دون الحاجة إلى برامج رياضية شاقة أو مكلفة. ويرى الخبراء أن القيمة الحقيقية تكمن في الاستمرارية والالتزام، وأن الفائدة تتضاعف إذا ما جرى دمجها مع عادات صحية أخرى تشمل التغذية السليمة وتجنب التدخين. وبذلك، فإن تمارين الجهد المنخفض تتحول إلى أسلوب حياة متكامل يجمع بين الوقاية والعلاج، ويعزز الرفاهية الشاملة.