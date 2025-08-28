55000 جنيه إسترليني لقيادة رولز رويس في لندن.. ما القصة؟

أعلنت عائلة ثرية تعيش في حي راقٍ في لندن حاجتها لسائق خاص براتب سنوي يبلغ 55 ألف جنيه إسترليني، بشرط أن تكون لديه خبرة سابقة في قيادة سيارة رولز رويس.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل»، سيُطلب من السائق الناجح نقل أحد أفراد العائلة يومياً لمسافة ثلاثة أميال فقط من منزلهم في تشيلسي إلى مكتبهم في مايفير، في وظيفة بدوام كامل من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 7 صباحاً إلى 7 مساءً، مع إمكانية العمل في عطلات نهاية الأسبوع أحياناً.

إلى جانب الرحلة اليومية، التي تستغرق من 8 إلى 25 دقيقة حسب حركة المرور، قد يُطلب من السائق نقل أفراد آخرين من العائلة أو القيام بمهمات إضافية مثل التسوق أو إدارة الأعمال الإدارية.

في أوقات الفراغ، سيتعين على السائق أداء مهمات صيانة خفيفة في المنزل والمكتب، والحفاظ على نظافة سيارة الرولز رويس ولمعانها، إضافة إلى إدارة الأوراق الرسمية للسيارتين (رولز رويس ورانج روفر).

تم الإعلان عن الوظيفة عبر موقع «Eden Private Staff»، وتطلب العائلة بدء العمل فوراً.

وتتضمن متطلبات الوظيفة خبرة في قيادة رولز رويس أو سيارات فاخرة مماثلة، انتباهاً فائقاً للتفاصيل، التزاماً بالمواعيد، والمرونة في أداء المهمات المتنوعة.

وأشارت العائلة إلى أن المرشح المثالي يجب أن يكون محترفاً، متحفظاً، وقادراً على العمل في بيئة منزلية خاصة.