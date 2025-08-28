فيديو: الذكاء الاصطناعي يقترب من مكتبك.. هل وظيفتك في خطر؟

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية مساعدة في حياتنا اليومية، بل أصبح لاعباً أساسياً في سوق العمل العالمية، يغير قواعد اللعبة بسرعة ويثير مخاوف جدية بشأن مصير ملايين الوظائف. فبينما تتسابق الشركات على أتمتة العمليات وتحقيق الكفاءة القصوى، تلوح في الأفق علامات تهدد بانقراض بعض المهن التقليدية التي لم يعد وجود العنصر البشري فيها ضرورياً.





ومع ذلك، لا يعني صعود الذكاء الاصطناعي نهاية دور الإنسان في سوق العمل، إذ تظل المهارات الإبداعية والعاطفية والتواصلية عصية على الاستنساخ الآلي. الخبراء يؤكدون أن المستقبل سيكون لأولئك الذين يجيدون التكيف، فيجمعون بين فهم التقنيات الحديثة والقدرة على تقديم قيمة إنسانية مضافة لا تستطيع الآلة تقليدها. هنا تبرز أهمية المرونة، والبحث عن مجالات تصعب أتمتتها، مثل الفنون، القيادة، والاستشارات.

الحل يكمن في التعلم المستمر وتطوير الذات. فالعالم الجديد يحتاج موظفاً لا يكتفي بشهادة جامعية، بل يسعى دوماً لاكتساب مهارات جديدة، وتوسيع خبراته في مجالات متعددة، وتحويل الذكاء الاصطناعي من تهديد إلى أداة تعزز إنتاجيته. بذلك فقط يمكن للعامل أن يحافظ على مكانه وسط طوفان التطور التكنولوجي، ويصنع لنفسه مساحة آمنة في المستقبل المهني.