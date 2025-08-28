إسبانيا تكتشف شبكة لتهريب الحيوانات النادرة بحديقة غير قانونية

في عملية أمنية كبرى، كشفت السلطات الإسبانية حديقة حيوانات غير قانونية في نوليس، شرق إسبانيا، تضم 150 حيوانًا من 56 نوعًا نادرًا ومهددًا بالانقراض.

جاء الكشف بعد رصد إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، في إسبانيا، لبيع حيوانات مثل ثعالب الماء الآسيوية، القنافذ، الميركات، والكنغر.

بدأت التحقيقات قبل أشهر، حيث عثر الحرس المدني على مقاطع فيديو تُظهر أحد المتهمين مع حيوانات مثل النمور والبوم.

وبعد تفتيش مواقع متعددة، تبين أن الرجلين المسؤولين، وهما في الثلاثينيات من العمر، يديران العملية دون تصاريح قانونية، ويواجهان اتهامات بالاتجار بالحيوانات المحمية والتهريب.

وعلى الرغم من الاحتفاظ بالحيوانات في أقفاص، كانت حالتها الصحية جيدة، وشملت المضبوطات زيبرا، طيور مكاو (اثنان منها مسروقان من ألميريا)، طوقان، وكركي، بقيمة سوقية تزيد على 70,000 يورو.

وتتولى محكمة نوليس القضية، بينما يجري التفاوض لنقل الحيوانات إلى مراكز حماية وحدائق حيوانات.

وأكد قائد الحرس المدني في فالنسيا العقيد مارتينيز روس، أن العملية كشفت تنوعا خطيرا في الأنواع المحمية، بما في ذلك سيرفال، ميركات، وصغار حيوانات نادرة، مما يبرز حجم الانتهاكات في هذا المركز غير القانوني.